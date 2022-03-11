Путин рассказал Лукашенко о "позитивных сдвигах" на переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил своему беларусскому сообщнику Александру Лукашенко, что ему доложили о некоторых "позитивных сдвигах" на переговорах украинской и российской сторон, сообщает Украинская правда.

Путин на встрече с Лукашенко в Москве, часть которой опубликована в сети.

"Я проинформирую Вас о ситуации на украинском направлении – прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны".

Лукашенко, в свою очередь, сказал, что им не за что оправдываться:

"Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста".

По его утверждению, войну собирались начать Вооруженные силы Украины, а Россия и Беларусь нанесли "превентивный удар".

Лукашенко также сказал, что РФ и Беларусь уже привыкли к санкциям – еще со времен СССР.. Он назвал это "свинством Запада" и "временем возможностей" для подсанкционных стран.

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля по нескольким направлениям, в том числе, с территории Беларуси.