Резников: ситуация на фронте непростая, но оккупанты утратили инициативу

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте есть и будет непростой, но российские оккупанты утратили инициативу, сообщает Новое время.

"Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока что. Но они уже утратили инициативу" , — написал он.

По словам министра, наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям.