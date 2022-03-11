Резников: ситуация на фронте непростая, но оккупанты утратили инициативу
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте есть и будет непростой, но российские оккупанты утратили инициативу, сообщает Новое время.
"Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока что. Но они уже утратили инициативу", — написал он.
По словам министра, наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям.
"Видео побега российских танковых подразделений под Броварами запечатлелось во всем мире как реальное состояние „второй армии“ планеты", — написал он.