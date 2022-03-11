СБУ: задержаны два российских информатора в Донецкой области

За прошедшие сутки Служба безопасности Украины провела ряд важных операций. В частности, были задержаны два информатора РФ в Донецкой области, также СБУ допрашивает 10 боевиков "ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Донецкой области спецслужба разоблачила и задержала еще два пособника оккупантов. Одна из задержанных – местная жительница, которая передавала данные о технике и передислокации ВСУ. Информацию от нее принимал так называемый "депутат 2 созыва Народного совета ДНР" через запретную соцсеть.

Второй злоумышленник – бывший полицейский Славянска. Он передавал данные о передвижении военных ВСУ вблизи города и горы Карачун. За это боевики ДНР пообещали ему одну из руководящих должностей оккупационной администрации после захвата территории российскими захватчиками, сообщает СБУ.

В Северодонецке СБУ схватила наводчиков российской артиллерии, помогавших врагу обстреливать город. Один из них действовал по поручению боевика по прозвищу "Илья", который сейчас воюет против ВСУ в составе 2 армейского корпуса войск РФ.

Он ходил по улицам Северодонецка, фиксировал размещение техники и украинских военнослужащих и передавал врагу. Вскоре в эти районы города летели российские снаряды.

Еще один местный, как установили оперативники СБУ, готовился передать врагу разведывательные данные. Причем его действиями руководил тот же боевик. Злоумышленник был своевременно задержан.

В Луганской области СБУ начала допрос захваченных в плен участников так называемых "военных подразделений ЛНР", разбитых в боях под Северодонецком.

Речь идет о десяти жителях временно оккупированной территории Луганщины, которых оккупанты "мобилизовали" на войну против Украины. Боевики не только участвовали в боевых действиях, но и вели разведку, миновали автодороги. Там же их группировки были разгромлены ВСУ, отмечает пресс-служба.

В настоящее время пленные свидетельствуют о своих подразделениях и российских военных, которым подчинялись.

В Полтавской области как госизмену СБУ квалифицировала действия трех местных жителей, которые перешли на сторону врага и принимали участие в пропагандистской акции российских СМИ. Они призвали украинских военнослужащих не сопротивляться войскам оккупанта и переходить на сторону врага. Они все задержаны.