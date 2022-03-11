Горсовет: эвакуация из Изюма сорвана, в городе ожесточенный бой

В Изюме Харьковской области идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, людей не удалось эвакуировать, сообщает Новое время.

Об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.

"В Изюме идет ожесточенный бой. К сожалению, ни мы, ни гуманитарная помощь Красного Креста, ни эвакуационные автобусы не смогли сегодня пройти по зеленому коридору в Изюме. С утра в городе началось ожесточенное сражение и взрывы не утихают" , — написал он в своем Facebook.

По словам Стрельника, российские оккупанты также обстреливают прилегающие деревни.

Он добавил, что в Изюме люди находятся на грани гуманитарной катастрофы — без тепла, воды, света и запасов еды.

11 марта из Изюма планировали эвакуировать мирное население.