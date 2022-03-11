Захваченное судно "Сапфир" стоит на дальнем причале Севастополя

Захваченное российскими оккупантами украинское судно морской поисково-спасательной службы "Сапфир" находится в Севастополе. Оно стоит на дальнем причале Северной стороны города, сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что рядом с "Сапфиром" стоит военный корабль. Вокруг украинского судна создали "зону отчуждения". Причал и акватории круглосуточно охраняются.

Напомним, гражданское спасательное судно "Сапфир" было незаконно захвачено 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный, после чего связь с ними была потеряна.