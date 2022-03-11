Геращенко: ликвидирован заместитель начальника штаба разведки России

Украинские защитники ликвидировали очередную "элиту" российского оккупанта. На этот же раз заместителя начальника штаба по разведке Бурлакова Андрея Петровича, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал Антона Геращенко, советника министра внутренних дел Украины.

"Уничтожен еще один "элитный" российский оккупант: заместитель начальника штаба по разведке-начальник разведки полка майор Бурлаков Андрей Петрович" , - пишет Геращенко.

Фото: заместитель начальника штаба по разведке Бурлаков Андрей Петрович (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Фото: заместитель начальника штаба по разведке Бурлаков Андрей Петрович (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день.

