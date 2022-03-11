Резников: авиация РФ готовит провокации в отношении Беларуси

Российская авиация готовится нанести удар по населенным пунктам на территории Беларуси. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своем обращении к белорусскому народу на своей странице в Facebook﻿.

"Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций", – написал министр.

Согласно имеющейся информации, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-белорусской границы.

"В частности, удару собираются подвергнуть н. п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины", – предупреждает Резников.

Цель провокации, по его словам – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

"Москва пытается повязать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", – подчеркнул министр.

Он напомнил, что за 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат.