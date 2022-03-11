ВСУ: Российские самолеты через территорию Украины обстреляли Беларусь

Российские самолеты через территорию Украины обстреляли находящийся на территории Беларуси населенный пункт Копани. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня в 14.30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь) , зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас 9 пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом.

Обновлено. Есть информация об обстреле н.п. Бухлы и Верхний Теребежов (Беларусь).