В Укрпоште рассказали, как бесплатно переадресовать посылку.﻿ Бесплатная услуга переадресации посылки доступна только для работающих отделений. Некоторые из них работают с ограничениями, сообщает UBR.

АО "Укрпошта" запустила бесплатную переадресацию посылок для украинцев, которые изменили место жительства в связи с началом военных действий в Украине. Изменить адрес почтового отделения можно на сайте госкомпании.

Как сообщает пресс-центр "Укрпошты", переадресация возможна исключительно в работающих отделениях. Те, которые приостановили функционирование из-за боевых действий, возобновят работу и выдачу посылок после урегулирования ситуации.

"Обращаем внимание, что в некоторых областях переадресация возможна только в пределах городов или из-за сложных условий перевозки временно не возможна вообще", – сказано в сообщении.

Перед тем, как оформлять переадресацию, нужно проверить режим работы необходимых отделений по ссылке.

Кроме того, в "Укрпоште" напомнили, что плата за хранение посылок на время войны отменена. Отправления, срок хранения которых истек, останутся в отделениях и не будут возвращаться отправителям.

Напомним, что 11 марта государственная почта возобновила доставку товаров из крупных интернет-магазинов. В их числе ОLX, Prom.ua и Rozetka, Eva.ua.