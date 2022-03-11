ГИЯРУ: все объекты ЧАЭС – под контролем оккупанта

Все находящиеся в зоне отчуждения объекты государственного специализированного предприятия (ГСП) "Чернобыльская АЭС" продолжают находиться под контролем военных страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"Начиная с 11:22 09.03.2022 на площадке ГСП «Чернобыльская АЭС» отсутствует электроснабжение и, соответственно, отсутствует какая-либо связь с персоналом, находящимся на площадке ГСП", – сообщила пресс-служба ГИЯРУ.

По информации ГИЯРУ, регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке ЧАЭС и на территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов на предприятии невозможен.

"Работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения еще не восстановлена. Реальная ситуация на площадке пока не известна", – пишет пресс-служба ГИЯРУ.

По информации руководства ЧАЭС, которое находится в г. Славутич, площадку АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2), а также Нового безопасного конфаймента над объектом "Укрытие".