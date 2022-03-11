Ветеран армии США едет в Украину, чтобы воевать против РФ

50-летний ветеран американской армии Мэтью Паркер едет в Украину. Он хочет помочь нашим защитникам в борьбе против русских захватчиков, сообщает 24 Канал.

Паркер – ветеран армии США с 20-летним стажем. Он является отцом четырех взрослых детей и владельцем фирмы, которая занимается обучением для тех, кто предоставляет охранные услуги.

Американец планирует как можно быстрее вылететь в Польшу и оттуда – отправиться в Украину.

"Мне не нравится то, что там делается. Я видел, что происходит, когда мирные жители оказываются в эпицентре войны", – пояснил он.

По его словам, русские, когда не могут одержать победу, преимущественно "сжигают за собой мосты" .

Ветеран рассказал, что ранее под его руководством более года служил наш земляк. У этого солдата до сих пор есть семья в Украине. Именно это, по словам Паркера, частично повлияло на его решение предложить свою помощь.

Паркер планировал вылететь из США еще в начале марта. Впрочем, на немного отложил отъезд после того, как получил ряд запросов от других американских и иностранных добровольцев. Многие из них имеют опыт работы в армии или в службах экстренного реагирования и хотят, чтобы он помог добраться в Украину.

Американский ветеран помогает им собрать необходимое снаряжение для холодных погодных условий в Украине и поддерживает контакт с "Интернациональным легионом обороны".