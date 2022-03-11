В России заблокировали Instagram

Через несколько часов после обращения Генпрокуратуры России Роскомнадзор заявил, что заблокирует социальную сеть Instagram﻿. Об этом, ссылаясь на Роскомнадзор, сообщает Деловая столица.

В кремлевском регуляторе заявили, что блокируют соцсети Instagram из-за призывов к насилию против россиян.

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих" , – пишут оккупанты.

Ранее решением Роскомнадзора в России заблокировали крупнейшую социальную сеть Facebook.