В России заблокировали Instagram
Через несколько часов после обращения Генпрокуратуры России Роскомнадзор заявил, что заблокирует социальную сеть Instagram. Об этом, ссылаясь на Роскомнадзор, сообщает Деловая столица.
В кремлевском регуляторе заявили, что блокируют соцсети Instagram из-за призывов к насилию против россиян.
"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих", – пишут оккупанты.
Ранее решением Роскомнадзора в России заблокировали крупнейшую социальную сеть Facebook.