Глава Сумской ОВА: оккупанты бомбардировали детский лагерь

В Сумской области российские войска сбросили пять бомб на территорию детского лагеря "Звездный" возле села Ольшанка.﻿ Об этом сегодня на своем Телеграм-канале написал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"В ночь с 9 на 10 марта российская вражеская авиация сбросила 5 бомб на территорию нашего детского лагеря. Одна бомба попала прямо в жилой корпус: половина дома уничтожена, в другой половине уцелели только стены", – сообщил Живицкий.

Кроме того, он отметил, что помещения котельной полностью разбиты.

"На данный момент отключены все коммуникации и нет отопления. От ударной волны в лагере "Звездный" выбиты все окна и двери", – подчеркнул глава ОВА.

О пострадавших не сообщается.