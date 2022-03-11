BlaBlaCar уходит из РФ и переориентирует работу в Украине на поддержку беженцев

В связи с нападением России на Украину и в соответствии с санкциями, введенными ЕС, компания BlaBlaCar объявила о прекращении развития бизнеса в РФ, сообщает Новое время.

"BlaBlaCar прекращает инвестиции в России и отменяет все планы поддержки развития этого рынка. Все денежные потоки между французской штаб-квартирой и российской дочерней компанией прекращены" , — сказано в заявлении компании.

В BlaBlaCar добавили, что, беря на себя обязанность работодателя обеспечить защиту более 100 сотрудников в РФ, компания оставит платформу в текущем виде, но изолирует свою российскую деятельность от остальной компании и останавливает все планы ее развития.

"Сервис неприбылен в России" , — добавили в BlaBlaCar.

В компании подчеркнули, что в Украине платформа оказала поддержку своим 85 сотрудникам, помогая им переехать в более безопасные места и предлагая финансовую, материально-техническую и психологическую поддержку.

"Также компания BlaBlaCar сосредоточилась над тем, чтобы обеспечить украинцам доступ к транспорту и немедленно адаптировала свою карпулинговую платформу для водителей-волонтеров и беженцев. В Украине, Польше, Румынии и Венгрии водители теперь могут предлагать бесплатные поездки на BlaBlaCar и брать столько пассажиров, сколько смогут. BlaBlaCar не берет комиссию за поездки в этих странах" , — сказано в сообщении.

По данным платформы, пользователи BlaBlaCar уже помогли 80 тыс. украинцам добраться до более безопасного места.

Кроме того, в Западной Европе автобусы BlaBlaCar, соединяющие крупнейшие города в девяти странах, бесплатны для украинских беженцев.