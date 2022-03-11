Зеленский поговорил с Байденом: обсудили санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров стороны обсудили ужесточение санкций против России.
Об этом Зеленский написал у себя в Twitter.
"Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения", – написал президент.
По его словам, лидеры двух стран
"согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию".