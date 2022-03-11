Зеленский поговорил с Байденом: обсудили санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров стороны обсудили ужесточение санкций против России.

Об этом Зеленский написал у себя в Twitter.

"Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения", – написал президент.

Провів предметну розмову з @POTUS. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022