Зеленский поговорил с Байденом: обсудили санкции против РФ

Зеленский поговорил с Байденом: обсудили санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров стороны обсудили ужесточение санкций против России.

Об этом Зеленский написал у себя в Twitter.

"Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения", – написал президент.

По его словам, лидеры двух стран "согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию".

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