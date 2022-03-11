Канада запретила импорт нефтепродуктов России

Канада запретила импорт нефтепродуктов из Российской Федерации, заявили в прес-службе канадского правительства, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

"Правила запрещают любому лицу в Канаде или любом канадцу за пределами Канады импортировать, покупать или покупать определенные конкретные нефтепродукты из России или лица, находящегося в ней" , - говорится в сообщении.

Отметим, что 8 марта США отказались от российской нефти и газа.

Британцы также намерены полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года.

Одновременно Германия объяснила невозможность отказа от нефти из РФ тем, что в стране остановится транспорт.