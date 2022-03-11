Цена нефти Brent может вырасти до $240 - прогноз

Отраслевая консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent взлетит до $240/барр. случае, если западные страны введут новые санкции на экспорт российской нефти, сообщает Enkorr.

Новые ограничения выведут с рынка около 4,3 млн барр. нефти в сутки, и этот объем нельзя будет восполнить благодаря поставкам из других источников, полагает глава отдела нефтяных рынков Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. По его мнению, снижение предложения при таком развитии событий может привести к крупнейшему со времен войны в Персидском заливе нефтяному кризису. Тогда, в 1990 г., стоимость энергоносителей подскочила в два раза.

Тонхауген предупредил, что рекордное подорожание нефти может спровоцировать глобальную экономическую рецессию в IV квартале этого года.

Стоимость барреля майской нефти Brent 11 марта к 7:59 по Киеву составила 109,67 (+0,31%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $106,44 (+0,40%).