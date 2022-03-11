Новая почта обновила график работы: где и как работают отделения

Новая почта продолжает ежедневно работать в условиях войны России против Украины там, где это безопасно и возможно. Но во всех крупных городах отделения, хоть и не все, обслуживают клиентов, пишет Дмитрий Войналович, РБК-Украина.

Как сейчас работает Новая почта и что можно сделать в отделениях﻿?

Актуальный график работы отделений Новой почты

С недавних пор отделения в крупных городах Украины, в том числе в Харькове, Сумах, Херсоне и Николаеве, работают в будни и выходные.

Так, во Львове отделения НП работают с 9:00 до 19:00 (в будни), в субботу - с 9:00 до 18:00, а в воскресенье - с 10:00 до 18:00.

В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе, Луцке, Житомире, Ровно, Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске, Кропивницком, Черкассах, Полтаве, Херсоне, Николаеве, Черновцах и Хмельницком отделение НП в будние дни и в субботу работают с 9:00 до 18:00, а в воскресенье - с 10:00 до 18:00 (одесские отделения №1, 2, 34 - до 17:00 в будние и выходные).

В Старобельске, Шостке, Конотопе, Ромнах НП ежедневно работает с 9:00 до 16:00.

Почта в Сумах открыта ежедневно с 9:00 до 15:00, в Виннице - с 10:00 до 18:00, в Харькове и других городах - с 9:00 до 17:00 (в воскресенье - с 9:00).

Важно! Если в городе действует комендантский час, отделение открывается на час позже, а закрывается на час раньше.

Онлайн карта отделений Новой почты

Какие услуги доступны в отделениях Новой почты

Сегодня во всех отделениях Новой почты можно получить такой спектр услуг:

получение и отправка посылок;

финансовые услуги (пополнить мобильный, совершить денежный перевод и снять наличные с карты при наличии средств);

без комиссии отправить деньги на спецсчет ВСУ или перечислить любую сумму в "Фонд Сергея Притулы" и "Повернись живим", которые помогают украинским военным.

Заметим, что отправления, которые находятся в другой области, бесплатно самостоятельно можно переадресовать туда, где вам удобно будет его получить.

Также стоит отметить, что все посылки, которые находятся в Новой почте, хранятся безвозмездно.

Как в отделениях Новой почты получить наличные

Если вам нужны наличные, то вы можете снять ее в любом отделении НП, но исключительно в гривне и только с карточек украинских банков при наличии необходимой суммы в кассе.

Чтобы это сделать нужно:

сообщить оператору о желании снять наличные

показать паспорт - оригинал или в приложении действие

оплатить услугу картой и получить наличные.

При этом, ограничения на выдачу наличных могут быть только со стороны банка, выдавшего вам карточку.

Как получить переводы Western Union и Ria

В отделениях Новой почты можно также получить международные денежные переводы Western Union и Ria, которые отменили комиссию в Украине до 31 марта.

Чтобы это сделать нужно: