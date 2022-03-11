ЕС растянул программу по отказу от российского газа на 5 лет

ЕС растянул программу по отказу от российского газа на пять лет, сообщает UBR.

В Еврокомиссии заявили, что представят план отказа от российских энергоресурсов в мае. Он рассчитан на период до 2027 года.

Европейский союз готовит поэтапный отказ от российского газа, нефти и угля к 2027 году. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, план, который представят в мае, будет подкреплен "необходимыми национальными и европейскими ресурсами".

"До конца мая мы предложим поэтапный отказ от российского газа, нефти и угля к 2027 году. И мы предложим варианты оптимизации структуры рынка электроэнергии, чтобы он лучше поддерживал "зеленый" переход", – написала Урсула фон дер Ляен в Twitter.

Напомним, что до этого в США объявили о введении запрета на импорт российских нефти и газа.

"Соединенные Штаты нацелены на главную артерию экономики России – мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергии" , – заявил 8 марта Джо Байден.

Позже Великобритания также запретила импорт российской нефти.