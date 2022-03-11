Центр коммуникаций: Беларусь может атаковать Украину уже сегодня

Беларусь может прибегнуть к атаке на территорию Украины сегодня вечером в 21: 00. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отмечается, что это может произойти после умышленной провокации после распоряжения президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Не исключено, что они могли отдать такие распоряжения: Путин – совершить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГКУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко – готовить вторжение ВС РБ в Украину" , – пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что другие профильные органы, а именно разведка, Минобороны и генштаб пока не подтвердили информацию и не заявляли подобного.