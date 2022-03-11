США запретили импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из РФ

Соединенные Штаты вводят запрет на импорт ряда категорий товаров из России, в частности водки и бриллиантов, сообщает Деловая столица.

Об этом объявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

"Мы предпринимаем дальнейшие шаги и запрещаем импорт определенных категорий товаров важных для российской экономики секторов, включая морепродукты, водку и бриллианты" , — сказал Байден.

Он также рассказал, что страны Группы семи обсуждают вопрос запрета для России на заимствование у ведущих финансовых институций, как МВФ и Всемирный банк.

"Путин – агрессор, и Путин должен заплатить цену. Он не может вести войну против другой страны, а затем просить о финансовой помощи у международного сообщества" , – сказал Байден.

Напомним, Канада ввела санкции против пяти россиян, в том числе миллиардера Романа Абрамовича, и запрещает 32 российским компаниям и государственным учреждениям получать оборонное оборудование.