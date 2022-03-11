Горсовет: в Мариуполе погибло 1582 мирных жителя

С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 1582 мирных жителя Мариуполя. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Мариупольского городского совета, сообщает Новое время.

"1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов. Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!" — подчеркнули в горсовете.

Более недели Мариуполь находится в полной блокаде и под непрерывными обстрелами российских войск. Уже уничтожены детская больница, роддом и технический университет.

Оккупанты отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и вывоза мирного населения.