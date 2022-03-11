Страны G7 усилят санкции против российских миллиардеров и членов их семей

Страны "Большой семерки" усилят давление в отношении российских миллиардеров, олигархов и их семей, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Большая семерка" также усиливает давление в отношении российских миллиардеров, олигархов и их семей, которые пользуются благами. Мы усиливаем координацию между странами G7, чтобы конфисковать их незаконно нажитое имущество и средства" , — сказал Джо Байден.

Он отметил, что будут найдены все яхты и дворцы, и предметы роскоши станут для них очень труднодоступными.

"Они прячут деньги в наших странах и должны тоже ощутить боль от наших санкций. Все эти яхты и дворцы на сотни миллиардов долларов. Мы также затрудним приобретение для них предметов роскоши" , — подчеркнул президент США.

Напомним, Канада ввела санкции против пяти россиян, в том числе миллиардера Романа Абрамовича, и запрещает 32 российским компаниям и государственным учреждениям получать оборонное оборудование.

Кроме того, британское правительство ввело санкции в отношении семи российских олигархов, включая Романа Абрамовича и Олега Дерипаску.