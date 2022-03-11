США запретили ввоз долларовых банкнот в Россию
Президент США Джо Байден своим указом запретил любые поставки долларовых банкнот в Россию, сообщает Новое время.
"Запрещается […] экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", — сказано в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против РФ. Речь идет о запрете поставок в Россию предметов роскоши, а также отказе от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.
Кроме того, Вашингтон отменяет торговые преференции для товаров из России (РФ лишена статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле).
"Указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики", — сказано в заявлении Белого дома.