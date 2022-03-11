США запретили ввоз долларовых банкнот в Россию

Президент США Джо Байден своим указом запретил любые поставки долларовых банкнот в Россию, сообщает Новое время.

"Запрещается […] экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации" , — сказано в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против РФ. Речь идет о запрете поставок в Россию предметов роскоши, а также отказе от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.

Кроме того, Вашингтон отменяет торговые преференции для товаров из России (РФ лишена статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле).