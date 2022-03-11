Экономисты спрогнозировали будущее РФ на фоне растущих аппетитов Китая

Эксперты говорят, что китайские компании начнут занимать все освободившиеся экономические ниши, сообщает Сегодня.

Блицкриг Путина в Украине провалился, западные санкции начинают медленно, но уверено топить российскую экономику, и Москве не остается ничего другого, кроме как идти на поклон к Китаю. В РФ надеются, что Пекин поможет им избежать западных санкций, но, как говорят эксперты, главная задача КНР – это заработать на тонущей российской экономике.

Экономисты спрогнозировали, какое будущее ожидает РФ на фоне растущих аппетитов Пекина.

Свято место пусто не бывает

Россию массово покидают западные компании. В сети есть множество роликов, как покупатели в прямом смысле дерутся за импортные товары накануне закрытия тех или иных сетевых магазинов западных брендов.

В сети уже шутят, что на место Adidas придет хорошо известный с 90-х годов китайский бренд Abibas, намекая на те времена, когда магазины и рынки были завалены подделками под известную продукцию. И как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки.

"Китай сейчас будет сотрудничать с Россией, так как освободилось пространство для бизнеса. За последние 40 лет страна плавно перешла от плановой экономики к рыночной и сейчас Китай — главный мировой экспортер различной продукции промышленного производства. То есть если ранее в России продавали продукцию компании H&M, то сейчас будет создан бренд, условно, M&H и точно та же продукция будет продаваться на тех же ценовых условиях, но с другим именем" , – предполагает аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Эксперт не исключает, что даже западные компании попробуют работать с Россией через Китай.

"Владельцы брендов, которые покинули РФ, могут создать новые бренды в других странах и продолжать работать с Россией через Китай" , – говорит Болтян.

Отток специалистов

Россияне в ближайшее время могут оказаться в роле украинцев, которые уезжали на заработки в Европу. Только вместо того, чтобы ехать работать в ЕС, граждане РФ начнут выезжать в Китай. Не исключено, что какие-то производства КНР попробует организовать и на российской территории.

"Китаю может быть интересным сотрудничество в создании предприятий, производства в России. Если посмотреть на основные проблемы развития промышленности, то это большое количество дешевой рабочей силы с низкой эффективностью и необходимость повышать уровень профильного образования работников. В России в связи с потерей рабочих мест на западные компании будет освобождена рабочая сила, что может послужить поводом для совместных действий в укреплении промышленной активности Китая в обмен на нужные для России скидки" , – говорит Александр Болтян.

Правда, о каких-то высокотехнологичных производствах речь идти не будет. Пекин будет прагматично зарабатывать на России, которой попросту некуда деваться.

"Делиться технологиями с Россией Китай не будет. Да и безвозмездно помогать Москве Пекин тоже не планирует. Речь идет о том, чтобы заработать на беспомощности РФ. Если какую-либо технологию или комплектующие весь мир России продавать не будет, но есть китайский аналог, то Китай может смело умножать отпускные цены в несколько раз" , – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, со временем Россия может превратиться для Китай в такого же зависимого сателлита, которым был для Москвы Минск.

Скупят все сырье

Параллельно с этим Китай будет скупать российские ресурсы. Если западные страны введут эмбарго на покупку российских энергоносителей, то РФ может повторить судьбу Ирана, который вынужден продавать свою нефть соседям с дисконтом 70-80%, а иногда и попросту менять ее на продовольствие.

В первую очередь Пекин заинтересован в том, чтобы захватить максимальное количество российских природных ресурсов.

"Китай будет инвестировать в Россию только чтобы иметь дополнительную сырьевую базу, то есть минеральные ресурсы, которые необходимы экономике КНР для ее роста. Так, например, с первых чисел марта мы знаем, что китайские власти ведут переговоры с госкомпаниями, включая CNPC, China Petrochemical Corporation (Sinopec), Aluminum Corporation of China и China Minmetals Corporation о возможностях потенциальных инвестиций в российские компании, или активы" , – продолжает Александр Болтян.

При этом такие сделки будут заключаться не в знак поддержки России в войне против Украины, их цель — увеличение импорта.