Генштаб ВСУ: РФ может усилить ракетно-бомбовые удары

Есть высокая вероятность усиления Россией террористических методов ведения боевых действий и нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом в свежей сводке сообщает пресс-служба﻿ Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что "противник продолжает ведение наступательной операции против Украины" , но при этом "основных целей по поводу захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли" .

"Существует высокая вероятность усиления Российской Федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивания местного населения, проведения информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространения дезинформации, захвата местного населения в заложники", – сообщают в Генштабе.

Также отмечается, что части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям, для чего проводятся мероприятия по формированию и согласованию резервов на территории РФ.

"Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия. Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах", – пишет пресс-служба Генштаба.

Кроме того, сообщается, что с целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям.

"По имеющейся информации, авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки Российская Федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины", – передает Генштаб.

Отмечается, что ВСУ "в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике" .