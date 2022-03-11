Генштаб ВСУ: РФ может усилить ракетно-бомбовые удары
Есть высокая вероятность усиления Россией террористических методов ведения боевых действий и нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом в свежей сводке сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что
"противник продолжает ведение наступательной операции против Украины", но при этом
"основных целей по поводу захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли".
"Существует высокая вероятность усиления Российской Федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивания местного населения, проведения информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространения дезинформации, захвата местного населения в заложники", – сообщают в Генштабе.
Также отмечается, что части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям, для чего проводятся мероприятия по формированию и согласованию резервов на территории РФ.
"Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия. Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах", – пишет пресс-служба Генштаба.
Кроме того, сообщается, что с целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям.
"По имеющейся информации, авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки Российская Федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины", – передает Генштаб.
Отмечается, что ВСУ
"в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике".
"Морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, в отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен", – подчеркнули в Генштабе.