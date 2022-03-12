Генштаб: оккупанты сдаются в плен целыми группами

С начала боевых действий на территории Украины 31 батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность, в большинстве остальных подразделений личный состав деморализован, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 12 марта.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям… С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность" , – говорится в утренней сводке.

Отмечается, что противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах. На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от Украинских Защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.

По результатам боевых действий большинство подразделений российских вооруженных сил, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями ВС Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

"В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы" , – подчеркнули в Генштабе.

Также отмечается, что враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.