Котин: российские военные заявили, что ЗАЭС принадлежит "Росатому"

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что на Запорожской АЭС собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на странице "Энергоатома".

"Сегодня представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент. Они фамилии свои не называют — говорят только, что они являются представителями военно-гражданской администрации.