Котин: российские военные заявили, что ЗАЭС принадлежит "Росатому"
Руководитель "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что на Запорожской АЭС собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома", сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении на странице "Энергоатома".
"Сегодня представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент. Они фамилии свои не называют — говорят только, что они являются представителями военно-гражданской администрации.
Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит — мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", — рассказал Котин.