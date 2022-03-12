ВСУ сообщили о сбитии крылатой ракеты над Днепром
Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром, сообщает Украинская правда.
Об этом заявили в воздушном командовании "Схід", а также мэр Днепра Борис Филатов.
Командование объясняет, что войска РФ получают значительные потери в наземных операциях, и коварно наносят удар по удару с воздуха.
Они заверили, что воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов также сообщил об этом, но просит не выкладывать фото и видео. Предварительно жертв и разрушений нет.