Ким: оккупанты обстреливали Николаев хаотичным огнем, есть раненые

В Николаеве в результате обстрелов российских оккупантов пострадали два человека, предварительно жертв нет, сообщает Новое время.

Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, оккупанты открыли по городу беспорядочный хаотичный огонь. Под обстрелы попали больница, интернат и котельная.

Он отметил, что россияне меняют тактику: "Размещаются в селах, квартируются в сельских школах, в домах. Мы не можем накрывать их в ответ".