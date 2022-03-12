Верещук объявила о 15 новых гуманитарных коридоров на 12 марта

Вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук заявила об открытии новых гуманитарных коридоров на 12 марта, сообщает Украинская правда.

Коридоры открыты как для эвакуации, так и для доставки гуманитарного груза.

Маршруты коридоров

  • Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь (с обязательным разминированием по всему маршруту выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути);
  • Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье (эвакуация);
  • Запорожье – Пологи – Токмак (гуманитарный груз + эвакуация на обратном);
  • Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев;
  • Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев;
  • Микуличи – Немешаево – Березово – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев﻿;
  • Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир;
  • Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир;
  • Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир;
  • Тростянец – Сумы – Голубиевка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Лебедин – Штеповка – Недригайловка – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Великая Писаревка – Ахтырка – Ухра – Котельва – Полтава;
  • Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
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