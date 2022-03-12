Верещук объявила об открытии 15 гуманитарных коридоров на 12 марта
Вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук заявила об открытии новых гуманитарных коридоров на 12 марта, сообщает Украинская правда.
Коридоры открыты как для эвакуации, так и для доставки гуманитарного груза.
Маршруты коридоров
- Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь (с обязательным разминированием по всему маршруту выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути);
- Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье (эвакуация);
- Запорожье – Пологи – Токмак (гуманитарный груз + эвакуация на обратном);
- Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев;
- Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев;
- Микуличи – Немешаево – Березово – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев;
- Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир;
- Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир;
- Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир;
- Тростянец – Сумы – Голубиевка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Лебедин – Штеповка – Недригайловка – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Великая Писаревка – Ахтырка – Ухра – Котельва – Полтава;
- Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андриящевка – Лохвица – Лубны – Полтава.