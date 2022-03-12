Верещук объявила об открытии 15 гуманитарных коридоров на 12 марта

Вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук заявила об открытии новых гуманитарных коридоров на 12 марта, сообщает Украинская правда.

Коридоры открыты как для эвакуации, так и для доставки гуманитарного груза.

Маршруты коридоров