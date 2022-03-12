Минобороны озвучило потери российских войск на 17 день войны

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 362 танка и более 1200 боевых бронированных машин, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют данные Минобороны и Воздушных сил.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек;

танков ‒ 362 ед;

боевых бронированных машин ‒ 1205 ед;

артиллерийских систем – 135 ед;

РСЗО – 62 ед;

средства ПВО – 33 ед;

самолетов – 58 ед, вертолетов – 83 ед. (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов - ред.);

автомобильной техники – 585 ед;

кораблей /катеров – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.