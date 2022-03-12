Минобороны озвучило потери российских войск на 17 день войны
По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 362 танка и более 1200 боевых бронированных машин, сообщает Украинская правда.
Об этом свидетельствуют данные Минобороны и Воздушных сил.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек;
- танков ‒ 362 ед;
- боевых бронированных машин ‒ 1205 ед;
- артиллерийских систем – 135 ед;
- РСЗО – 62 ед;
- средства ПВО – 33 ед;
- самолетов – 58 ед, вертолетов – 83 ед. (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов - ред.);
- автомобильной техники – 585 ед;
- кораблей /катеров – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.