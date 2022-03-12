Минобороны озвучило потери российских войск на 17 день войны

Минобороны озвучило потери российских войск на 17 день войны
Фото: Facebook

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 362 танка и более 1200 боевых бронированных машин, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют данные Минобороны и Воздушных сил.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек;
  • танков ‒ 362 ед;
  • боевых бронированных машин ‒ 1205 ед;
  • артиллерийских систем – 135 ед;
  • РСЗО – 62 ед;
  • средства ПВО – 33 ед;
  • самолетов – 58 ед, вертолетов – 83 ед. (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов - ред.);
  • автомобильной техники – 585 ед;
  • кораблей /катеров – 3;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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