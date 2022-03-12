Крупный агрохолдинг Cargill сокращает деятельность в РФ, но не уходит полностью

Крупная продовольственная компания Cargill сокращает бизнес в России и приостанавливает инвестиции в страну. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Новое время.

"У нас долгая история в России, но сейчас такое время. Таким образом, мы сокращаем нашу деятельность там и прекращаем инвестиции" , — заявили в компании.

Тем не менее Cargill продолжит работу основных предприятий по производству продуктов питания и кормов в России.

В компании подчеркнули, что этот регион играет важную роль в нашей глобальной продовольственной системе и является важнейшим источником ключевых ингредиентов для основных продуктов питания, таких как хлеб, детские смеси и хлопья.

Напомним, что в одной из крупнейших агроассоциаций в стране — Украинском клубе аграрного бизнеса заявили, что продолжение войны РФ против Украины после 1 апреля сорвет посевную кампанию в обеих странах и приведет к существенному дефициту продовольствия на мировом рынке.