Тимошенко: в Мелитополе протестуют с требованием отпустить похищенного мера

В субботу, 12 марта, жители временно подконтрольного ВС РФ Мелитополя вышли на массовый митинг с требованием к оккупантам освободить похищенного ими мера города Ивана Федорова, сообщает Новое время.

Видео опубликовал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На нем видно около 2 тысяч человек, собравшихся на площади перед занятой российскими военными райгосадминистрацией.

Федорова был захвачен солдатами ВС РФ накануне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной похищения стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами.