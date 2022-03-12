Мэр: вследствие обстрелов по Василькову полностью уничтожен аэропорт

Мэр: вследствие обстрелов по Василькову полностью уничтожен аэропорт
Фото: militaryaviation.in.ua

Вследствие ракетных ударов оккупанта по Василькову уничтожен аэропорт, заявила Васильковский городской голова Наталья Баласинович, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня около 7 утра вражеские силы обстреляли город Васильков, 8 ракет попало, обстреляли аэропорт. Вследствие ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, сдетонировал склад с боеприпасами и они до сих пор детонируют", - сказала она в видеообращении.

По словам мэра, одна из ракет оккупантов попала в склад боеприпасов.

"Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, из-за чего ликвидирована работа нашего аэропорта", - сказала Баласинович.

Мэр призвала всех жителей Василькова оставаться дома и в укрытиях.

"В нашем городе сейчас опасность, пожалуйста, не выходите без необходимости на улицы", - подчеркнула она.
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