Мэр: вследствие обстрелов по Василькову полностью уничтожен аэропорт

Вследствие ракетных ударов оккупанта по Василькову уничтожен аэропорт, заявила Васильковский городской голова Наталья Баласинович, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня около 7 утра вражеские силы обстреляли город Васильков, 8 ракет попало, обстреляли аэропорт. Вследствие ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, сдетонировал склад с боеприпасами и они до сих пор детонируют" , - сказала она в видеообращении.

По словам мэра, одна из ракет оккупантов попала в склад боеприпасов.

"Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, из-за чего ликвидирована работа нашего аэропорта" , - сказала Баласинович.

Мэр призвала всех жителей Василькова оставаться дома и в укрытиях.