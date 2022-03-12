Арестович прогнозирует еще две-три недели попыток врага наступать

В ближайшие две-три недели после небольшой паузы российские войска попытаются бросить свои резервы на те направления, где они потенциально могут преуспеть. Речь идет прежде всего о Мариуполе и зоне ООС, сообщает Деловая столица.

Об этом в комментарии украинским каналам сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Будет еще одна попытка наступать с их стороны. Сейчас они в паузе, под Киевом практически разгромлены, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем.

То есть, они попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них наметился успех", — сказал Арестович .

По его словам, речь идет о зоне ООС, Мариуполе, Харькове и возможно Киеве.

"Поскольку они бестолковы и все сделают не так, как надо, то и эти резервы лягут.

То есть я даю две, может три недели, возможно три с половиной, на их попытки после паузы активно наступать. После этого они станут как зайчики, потому что воевать им нечем вообще", — добавил советник главы ОПУ .

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 12 марта российские войска потеряли в Украине более 12 тысяч солдат и свыше 3 тысяч единиц техники.