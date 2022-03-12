ОП: премьер Израиля не советовал Зеленскому выполнить требования Путина

Премьер Израиля Нафтали Беннет не советовал украинскому главе государства Владимиру Зеленскому принять предложения России для окончания войны, заверили в Офисе президента, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

"Премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ.

Это невозможно по военно-политическим причинам. Напротив, Израиль предлагает России более правильно оценивать события" , – заявил Подоляк.

Ранее американские и израильские издания писали﻿, что премьер Израиля Нафтали Беннет советовал украинскому президенту принять предложения России по окончании войны.