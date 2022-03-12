СБУ: пленный РФ рассказал о "расстрельных отрядах" для дезертиров
Пленный российский военный рассказал о применении тактики "расстрельных отрядов", уничтожающих дезертиров, информирует СБУ, сообщает Интерфакс-Украина.
"Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных. Об этом очередной пленный оккупант рассказывает на допросе в СБУ. Мол, армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов" - эшелонов, которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать", - говорится в сообщении СБУ, размещенном в телеграм-канале в субботу.
В СБУ информируют, что со слов пленного оккупанта, по ходу продвижения вглубь Украины военные РФ начинают осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия.
"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, которые пытаются вернуться домой", - признается пленник.
"Теперь, став соучастником преступлений, оккупант сожалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ: "...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит". Армия оккупантов деморализована и подавлена. Так что победа Украины – не за горами!", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.