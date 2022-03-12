Бербок: Германия планирует авиаперевозки украинских беженцев из Молдовы

Германия работает с международными партнерами по авиаперевозке украинских беженцев из Молдовы, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Такой воздушный транспорт "абсолютно разумен", сказала Бербок в субботу после встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску в Кишиневе.

В то же время, она объявила, что федеральное правительство в качестве первого шага доставит 2,5 тыс. украинских беженцев из Молдовы непосредственно в Германию.

Бербок сказала, что это станет только началом поддержки Молдовы в приеме и распределении беженцев с другими странами внутри и за пределами Европейского Союза. Для этого строится "зеленый коридор" с автобусами через Румынию. Людей также следует вывозить из Молдовы напрямую или через соседние страны с большей емкостью аэропортов. Это также может происходить через Атлантику, сказала Бербок, например, в США или Канаду.

Молдова с ее примерно 2,6 миллионами жителей приняла около 300 000 человек из Украины. В стране до сих пор находится около 100 тысяч.