ГСЧС: за сутки в Украине эвакуировано 487 тысяч человек

Эвакуация населения общим количеством более 487 тысяч человек проведена в Украине за минувшие сутки. Из них более 102 тысячи детей и 5 368 людей с инвалидностью, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На пунктах пропуска на государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Красным крестом Украины и органами местной власти развернула 81 палатку для обогрева и приема граждан. С начала функционирования оказана помощь более 205 тыс. человек.

За сутки подразделения ГСЧС осуществили 715 выездов, в том числе 327 на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасен 41 человек. Пиротехники обезвредили 29 взрывоопасных предметов.