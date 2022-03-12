Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

В России заявили, что конвои с иностранным оружием для Украины станут "законными целями" для вооруженных сил РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений. Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ".

Он также добавил, что списки ответных персональных санкций против США и Запада готовы и скоро будут обнародованы.

Кроме того, Рябков заявил, что Россия может возобновить диалог с США о безопасности, если Вашингтон к этому готов.

При этом он отметил, что "не стал бы говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе, поскольку ситуация изменилась".