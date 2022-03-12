ВСУ устроили засаду для колонны российской военной техники под Киевом

Вооруженные силы Украины в Киевской области устроили засаду для колонны российской военной техники. Оккупанты, попавшие под обстрел, в панике начали разбегаться по полям, сообщает Сегодня.

Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"ВСУ атаковали колонну рашистов на подступах к Киеву" , – говорится в подписи к видео.

Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили: