Минобороны: в Сумской области захвачено 3 танка и "Мста-С" армии РФ

Защитники Украины захватили в Сумской области три танка модели Т-72Б.и 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" российской оккупационной армии, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины в субботу, трофеи достались силам территориальной обороны Сумской области.

Кроме того, было ликвидировано не менее двух российских военных.

Также, по данным Минобороны, 12 марта около 5.00 российская армия совершила авианалет на Сумы, имело место несколько попаданий. Информации о повреждениях и жертвах пока нет.