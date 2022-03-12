Мэр: в херсонские горбольницы удалось завести инсулин
В херсонские больницы удалось завести инсулин, рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев, сообщает Интерфакс-Украина.
"Вчера нам удалось завезти немного инсулина по нашим трём городским больницам (Лучанского, Карабелеша, Тропиных). Напоминаю, что самые необходимые препараты вы будете получать централизовано в медучреждениях. Мы взяли эту ситуацию под контроль. Инсулинозависимым с собой надо иметь рецепт от эндокринолога" - написал Колыхаев в фейсбуке в субботу.
Он также рассказал, что в городе продолжаются работы по восстановлению подачи газа и тепла в пострадавшие районы.
"С топливом в городе большая напряжёнка, экономьте", - подчеркнул Колыхаев.
Херсонский мэр добавил, что Херсон молится за Николаев и "всех слов поддержки и восхищения стойкостью его горожан будет мало".
"Но мы обязательно поможем делом, как только представится такая возможность. Держись, Херсон! Не теряй своей гордости и упрямого характера. Мы выстоим и победим, благодаря силе нашего духа! Помогайте друг другу", - подытожил Колыхаев.