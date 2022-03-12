Мэр: в херсонские горбольницы удалось завести инсулин

В херсонские больницы удалось завести инсулин, рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера нам удалось завезти немного инсулина по нашим трём городским больницам (Лучанского, Карабелеша, Тропиных). Напоминаю, что самые необходимые препараты вы будете получать централизовано в медучреждениях. Мы взяли эту ситуацию под контроль. Инсулинозависимым с собой надо иметь рецепт от эндокринолога" - написал Колыхаев в фейсбуке в субботу .

Он также рассказал, что в городе продолжаются работы по восстановлению подачи газа и тепла в пострадавшие районы.

"С топливом в городе большая напряжёнка, экономьте", - подчеркнул Колыхаев .

Херсонский мэр добавил, что Херсон молится за Николаев и "всех слов поддержки и восхищения стойкостью его горожан будет мало".