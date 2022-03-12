ОГА: в Северодонецке под обстрел попала больница

В Северодонецке Луганской области под обстрел попала больница. Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской (государственной) администрации Сергей Гайдай, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Северодонецкую больницу сегодня также был "прилет" , - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук, добавив, что "врачи работают на грани своих сил".

Гайдай сообщил, что в результате обстрелов города пострадала жительница Северодонецка и ее двое детей-близнецов.