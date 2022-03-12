Премьер Хорватии: беспилотник над Загребом, тревожный сигнал для ЕС и НАТО

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сказал, что незамеченное появление над Загребом беспилотника, вероятно, с территории Украины, является тревожным сигналом для ЕС и НАТО, сообщает Европейская правда.

Пленкович отметил, что аппарат, по всей видимости, был запущен с территории Украины, но до сих пор не известно, какой стороне он принадлежит и обе это отрицают. Над территорией Хорватии беспилотник летел 7 минут, прежде чем разбился посреди города, и то, что пострадавли только запаркованные автомобили, можно считать счастливым случаем.

Премьер отметил, что специалисты попытаются получить информацию из беспилотника.

Пленкович сказал, что проинформировал всех лидеров ЕС и руководство НАТО об инциденте, отметив, что подобное могло произойти "в любом городе любой страны-члена НАТО или ЕС".

По его словам, инцидент свидетельствует о необходимости более тесного сотрудничества внутри самого НАТО.

"С такой ситуацией больше нельзя мириться и такого не должно происходить, это четкая и однозначная угроза, на которую нужно реагировать. Этот аппарат мог упасть на атомную электростанцию. Здесь очевидно, что нет ни хорошей реакции, ни хорошего обмена информации с другими странами. Нам есть чему поучиться из этого случая", - отметил Андрей Пленкович .

Как сообщалось, в ночь на 11 марта в западной части хорватской столицы Загреба разбился неизвестный летательный ап ﻿ парат, который мог прилететь из Украины.

Неофициально изданию стало известно, что на остатках летательного аппарата видна красная звезда и кириллица. Эта информация официально не подтверждена.

Эксперт по военной авиации Тилер Роговай, с которым общался Jutarnji List, утверждает, что речь может идти о беспилотнике Ту-141 "Стриж".

Журналисты обратили внимание, что район Загреба, где упал аппарат, называется так же, как село в Житомирской области.