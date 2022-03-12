Кличко рассказазал о ситуации в Киеве и подготовке обороны города

Киев продолжает готовиться к обороне, создается резерв продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости, обеспечивается работа критической инфраструктуры, заявляет мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Друзья! Дорогие киевляне! Столица, рядом с которой продолжаются бои, готовится к обороне. Мы продолжаем укреплять блокпосты, создавать резервы продуктов, лекарств и товаров первой необходимости", - сказал Кличко в телеграм-канале .

По его словам, третий день столица помогает Киевской области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня.

Город предоставляет пассажирский транспорт – автобусы. А киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют дальше поездами в Западную Украину.

Мэр Киева подчеркнул:

"Также мы продолжаем обеспечивать работу критической инфраструктуры города, жизнедеятельность столицы".