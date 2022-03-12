Variety: Sony Pictures приостанавливает деятельность в России

Компания Sony Pictures объявила о приостановке всей деятельность в России из-за ситуации в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

Variety ссылается на заявление главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра для сотрудников, в котором он сообщает, что корпорация поддерживает "многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России".

Как указано в заявлении, компания уже отложила цифровые релизы своих проектов, в частности, фильма "Человек-Паук. Нет пути домой", а также заморозила сделки по дистрибуции контента на телевидении. Кроме того, ограничен доступ российским пользователям к аниме-сервису Crunchyroll.

Ранее о приостановке работы в России сообщила компания Walt Disney.