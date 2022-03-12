ОГА: в Харькове враг не продвигается вперед, существенно сбавил темпы

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что украинские военные продолжают держать оборону Харькова. Российский враг не продвигается вперед, существенно сбавил темпы и теряет боеспособность, сообщает Зеркало недели.

За минувшие сутки российские оккупанты наносили артиллерийские и минометные обстрелы по районам Харькова, Чугуевскому району, Изюмщине, Дергачам. Всего – 84 обстрела.

"Наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов противника, которые совершали полеты, чтобы выявить позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ. Наша Тероборона, ВСУ, полиция фиксируют отдельных диверсантов, собирающих данные о военных объектах, расположении постов и т.д. Например, вчера, во время комендантского часа, бойцы ТРО Харькова задержали на метро "Героев труда" двух человек", - подчеркнул Синегубов .

Пленный российский летчик Максим Криштоп, бомбивший Харьков фугасными бомбами свободного падения, подтвердил, что знал – его целью будут мирные объекты города.